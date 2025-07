Le immagini da diversi Paesi europei

C’è chi si bagna nella Senna di Parigi e chi regala acqua a Colonia. Le soluzioni trovate in giro per l’Europa (e per il mondo) sono diverse, per contrastare l’ondata di calore estremo arrivata in questi giorni d’estate, con temperature che sfiorano in diversi Paesi i 40°C.

