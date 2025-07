La colata di fango e detriti, proveniente dal gruppo del Sorapiss, ha raggiunto nel suo percorso il torrente Boite

Ancora smottamenti in Italia dovuti al clima incerto, tra caldo record ed eventi estremi. Una nuova frana ha causato la chiusura della Strada statale 51 di Alemagna tra San Vito di Cadore e Cortina. Sono in corso le operazioni per rimuovere il materiale franoso, nel frattempo la strada rimane chiusa all’altezza di Dogana Vecchia.

La frana con la colata detritica si è verificata poco prima della mezzanotte e ha coinvolto la SS51 Alemagna, con un fronte di lunghezza di 100 metri e alta 4 metri, tra le località Chiapuzza e Dogana Vecchia, nel comune di San Vito di Cadore (Belluno): nessuna persona è rimasta coinvolta.

La colata di fango e detriti, proveniente dal gruppo del Sorapiss, ha raggiunto nel suo percorso il torrente Boite, senza compromettere la funzionalità idroelettrica e di regolazione dei bacini.I vigili del fuoco di Belluno e Verona sono al lavoro con due pale gommate, un escavatore e un camion per ripristinare la sicurezza nell’area.

Impegnate anche le squadre di Cortina e del distaccamento volontario di San Vito, coordinate dal funzionario di guardia del comando di Belluno. Sul posto anche il comandante dei Vigili del fuoco di Belluno, Matteo Carretto.

Personale Enel impegnato nell’invaso idrico a San Vito, lago di Mosigo. Sul posto carabinieri, personale di Anas e il sindaco di San Vito di Cadore. A monte della frana personale della polizia di stato e guardia di finanza.

