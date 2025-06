Tre stelle completamente mature, recentemente portate dall'Alaska, sono ora in mostra allo Steinhart Aquarium della California Academy of Sciences

In una svolta per la conservazione marina, gli scienziati della California Academy of Sciences di San Francisco stanno riuscendo a riprodurre e allevare in cattività le stelle marine girasole, una specie in grave pericolo di estinzione, grazie a uno sforzo che potrebbe contribuire al ripristino della specie in natura.

Decimate dalla malattia che le ha colpite, le stelle marine girasole hanno perso oltre il 90% della loro popolazione in appena un decennio. Ma ora, dopo anni di ricerca, i biologi hanno imparato a riprodurle e stanno creando popolazioni in cattività per una futura reintroduzione lungo la costa della California.

Tre stelle completamente mature, recentemente portate dall’Alaska, sono ora in mostra al pubblico presso lo Steinhart Aquarium dell’Accademia, dove i visitatori possono ammirare questi giganteschi predatori, alcuni dei quali raggiungono i 90 centimetri di diametro.

A cosa servono le stelle marine girasole

Queste stelle marine non sono solo affascinanti da guardare. Svolgono un ruolo fondamentale nel controllo delle popolazioni di ricci di mare che minacciano le foreste di kelp della California, un importante serbatoio di carbonio e un hotspot di biodiversità. Anche altri tre acquari californiani stanno ora prendendosi cura delle stelle marine girasole. E quest’anno, almeno quattro esemplari sono stati avvistati al largo della costa di Mendocino, segnando un segnale di speranza per il loro ritorno naturale. Gli scienziati lo definiscono “super emozionante”, poiché non se ne vedevano da anni.

