Il membro della famiglia reale inglese: "Agiamo insieme finché abbiamo ancora una possibilità"

Il principe del Galles William ha partecipato al Blue Economy and Finance Forum del principato di Monaco facendo un appello contro il cambiamento climatico. “Abbiamo sottoscritto un ambizioso impegno globale per proteggere il 30% della terra e del mare entro il 2030. È la nostra migliore possibilità per invertire il danno causato al nostro pianeta e ripristinarne il benessere. Ma il tempo stringe. Il 2030 si avvicina rapidamente e solo il 17% della terra e il 3% degli oceani sono stati completamente protetti”, ha detto il membro della famiglia reale inglese.

“Non può più essere una questione di ‘lontano dagli occhi, lontano dal cuore’. La necessità di agire per proteggere i nostri oceani è ora più che mai evidente”. “A metà di questo decennio decisivo, invito tutti voi a pensare in grande nelle vostre azioni. Agiamo insieme con urgenza e ottimismo finché abbiamo ancora una possibilità per il futuro del nostro pianeta”, ha aggiunto William.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata