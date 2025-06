Il presidente francese: "Non è una questione di opinioni"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato i Paesi che negano il cambiamento climatico e tagliano i fondi “green”, in un chiaro riferimento agli Stati Uniti. Intervenendo domenica al Blue Economy and Finance Forum (BEFF) di Monaco, il leader di Parigi ha affermato di “notare che alcuni stanno tagliando le risorse per continuare la ricerca in questo settore”.

“Sentiamo dire che la minaccia alla biodiversità, il problema degli oceani, tutto questo, è solo una questione di opinioni. Ve lo dico chiaramente: no, non abbiamo il diritto di farlo perché non è un’opinione, ma è scientificamente provato”, ha detto Macron. Il BEFF riunisce esperti globali, politici, investitori e innovatori per esplorare soluzioni finanziarie e politiche sostenibili per la conservazione degli oceani e lo sviluppo economico. Presente al convegno anche il principe del Galles William.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata