Il possesso e il trasporto di questi grandi roditori è illegale

In Costa Rica la polizia inseguito un veicolo in fuga sull’autostrada, lunco la costa pacifica del Paese. Una volta fermata l’auto, gli agenti hanno sequestrato un carico di crack, marijuana e trovato a bordo anche cinque capibara. Questi grandi roditori sono parenti semi-acquatici sudamericani dei porcellini d’India e stanno diventando sempre più popolari nel mondo, tanto che in Florida è stato recentemente aperto un locale proprio dedicato ai capibara. Non essendo originari del Costa Rica, per il Ministero della Pubblica Sicurezza il loro possesso, trasporto o traffico è illegale.

I due uomini a bordo del veicolo, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati. I capibara sono stati consegnati al Sistema Nazionale delle Aree Protette per essere valutati dai veterinari. Essendo una specie non autoctona, non possono essere liberati in Costa Rica ma saranno affidati a un rifugio specializzato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata