Il locale ha aperto lo scorso anno: "Sono animali abituati alle persone"

Gli amanti degli animali hanno ora un posto dove incontrare gli animali “del momento”: i capibara. Nel retro di un ufficio di un’agenzia immobiliare, in quella che è conosciuta come la città più antica d’America, i capibara si arrampicano sulle ginocchia dei visitatori, mangiano pannocchie e cercano grattini dagli esseri umani al Capybara Cafe di St. Augustine, in Florida. “Gli dai tanti grattini e amore,” ha detto Stephanie Angel, che ha aperto il Capybara Cafe alla fine dello scorso anno. “Sono molto abituati alle persone, e se sei davvero bravo a fare i grattini, si sdraieranno proprio sulle ginocchia della gente”. Da quando ha aperto le porte l’autunno scorso nel centro di St. Augustine, vicino al campus del Flagler College, centinaia di amanti degli animali hanno visitato il posto per fare grattini sulla testa dei capibara. Le prenotazioni sono effettuate con mesi di anticipo da clienti come Leah Macri, che recentemente ha visitato il locale nel nord-est della Florida da Orlando con sua figlia. Il costo è di 49 dollari a persona per un incontro di mezz’ora e 99 dollari per un incontro di un’ora che include anche gli altri animali.

