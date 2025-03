L'assessore Stefano Aguzzi: "Un ulteriore passo per supportare gli sforzi che la Regione sta facendo per costruire la resilienza contro gli impatti dei cambiamenti climatici"

La Regione Marche ha aderito alla Carta “Missione UE adattamento ai cambiamenti climatici”. La Commissione europea ha incoraggiato la Regione Marche a diventare firmataria della Carta, grazie all’impegno, sia a livello europeo che regionale, dell’assessorato all’ambiente guidato da Stefano Aguzzi. Un’intensa attività che ha portato all’approvazione del Piano regionale di adattamento al cambiamento climatico.

“La firma della carta – ha commentato l’assessore Aguzzi – è un ulteriore passo per supportare gli sforzi che la Regione sta facendo per costruire la resilienza contro gli impatti dei cambiamenti climatici”.

Il programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea “Orizzonte Europa” (Horizon Europe) ha introdotto le Missioni, che sono un nuovo modo per portare soluzioni concrete ad alcune delle più grandi sfide del pianeta. Hanno dato alla ricerca e all’innovazione un nuovo ruolo, combinandolo con nuove forme di governance e collaborazione, nonché coinvolgendo i cittadini. Una di queste missioni è l’adattamento ai cambiamenti climatici, la quale sostiene il Green Deal europeo e la strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici e mira ad accompagnare almeno 150 Regioni e comunità europee per l’accelerazione della trasformazione verso la resilienza climatica entro il 2030.

“Con l’adesione alla Carta – ha specificato Aguzzi – le Marche potranno far parte di una comunità di pratiche innovative in materia di adattamento ai cambiamenti climatici potendo creare contatti e confrontarsi con altre Regioni e comunità europee. Potranno ad esempio partecipare a un forum annuale della Missione, che favorirà confronti dinamici e la condivisione di esperienze, farà il punto dei progressi collettivi compiuti per realizzare gli obiettivi della missione e contribuirà a orientarne le azioni”.

Inoltre la Regione potrà accedere ai servizi della piattaforma di attuazione della Missione, ‘Mission Implementation Platform’ (MIP4Adapt), che offre i seguenti servizi: aiuto ad accedere alle conoscenze e ai metodi in materia di valutazione dei rischi climatici; accesso a esempi di buone pratiche di altre Regioni e ad informazioni sui risultati della ricerca più recenti; sostegno per collegare tali esempi e risultati della ricerca con tabelle di marcia, piani o percorsi locali in materia di adattamento; accesso a strumenti, esempi e migliori pratiche per interagire e dialogare con i cittadini e consulenza su possibili fonti di finanziamento pubbliche e private per l‘adattamento climatico.

