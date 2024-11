Sarebbe avvenuto nei giorni scorsi nel Centro di Casaccia

Contaminazione da sostanze radioattive all’impianto plutonio del Centro di Casaccia, vicino a Roma. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi e ha coinvolto un lavoratore in servizio.

L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare (Isin) sta seguendo “con la massima attenzione il caso”; ha già portato a termine una prima ispezione nell’impianto, e ne ha programmato una seconda. Inoltre sono stati avviati accertamenti dell’Isin per chiarire l’accaduto. Non sembrano prefigurarsi al momento conseguenze severe.

Pd sul caso plutonio: “Pichetto chiarisca l’accaduto”

“Apprendiamo da notizie di stampa che presso l’ex sito nucleare di Casaccia, gestito dalla Sogin, alle porte di Roma, nei giorni scorsi un operaio sarebbe risultato colpito da contaminazione da plutonio”. Così i deputati del PD Simiani, Peluffo, Di Sanzo, Laus e D’Alfonso, in un’interrogazione al ministro dell’Ambiente.

“Chiediamo pertanto al ministro dell’Ambiente se sia stato informato tempestivamente di quanto avvenuto, di quali elementi conoscitivi disponga in relazione all’incidente e, in particolare, in merito allo stato di contaminazione del sito e al progetto al quale stava lavorando l’operaio coinvolto e se siano state messe in atto misure idonee ad assicurare la massima sicurezza e protezione sanitaria per la popolazione – ha detto il Pd -. Chiediamo inoltre quali iniziative urgenti intenda intraprendere per accelerare l’iter di individuazione del deposito unico nazionale delle scorie radioattive al fine di anticipare, rispetto alla previsione del 2039, la sua messa in esercizio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata