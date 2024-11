“Il Festival della meteorologia per noi è molto importante: è un momento di confronto dove comprendiamo gli sviluppi e la tecnologia che di fatto ci circonda e ci aiuta quotidianamente. Parleremo di radar e di tutte le novità del settore. A partire dalla messaggistica e le allerte che noi spesso emettiamo verso la popolazione, importanti per prevenire determinate situazioni”. Lo ha detto Stefano Fait, dirigente generale del Dipartimento della Protezione civile del Trentino, intervenendo alla presentazione della decima edizione del Festival della meteorologia, in programma da mercoledì a sabato a Rovereto con il coordinamento scientifico di Dino Zardi, professore di fisica dell’atmosfera dell’Università di Trento. “Emettiamo troppe allerte o ne lanciamo troppo poche?”, ha aggiunto Fait. “Siamo sempre in discussione. Questi momenti sono importanti per calibrarci anche sul linguaggio. È evidente che il messaggio dell’allerta che noi emettiamo qualcuno deve recepirlo correttamente”.

