Nella periferia di Copenaghen, la sede centrale del birrificio danese Carlsberg si trova a pochi metri dal luogo in cui il fondatore J.C. Jacobsen stabilì il primo birrificio nel 1847. Oggi, i lavoratori del laboratorio di ricerca si trovano ad affrontare una nuova sfida moderna: il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico causato dall’uomo ha reso il mondo più caldo e ha aumentato la probabilità sia di lunghe siccità che di intense piogge, influenzando i coltivatori e le loro pratiche agricole, mettendo persino a rischio bevande amate, come la birra.

“L’impatto è notevole,” afferma Birgitte Skadhauge, vicepresidente del laboratorio. “In alcune aree, è molta siccità, può essere caldo, caldo estremo, ma può anche essere troppa pioggia che colpisce le piante e anche la qualità dei raccolti.” I ricercatori sanno da tempo che le materie prime necessarie per la produzione della birra – orzo, luppolo e lievito – saranno influenzate dal cambiamento climatico.

Uno studio pubblicato l’anno scorso sulla rivista Nature Communications ha rilevato che, secondo le previsioni, la produzione di luppolo in Europa diminuirà tra il 4% e il 18% entro il 2050. Si prevede che il cambiamento climatico aumenterà le sfide che i produttori stanno già affrontando in due colture chiave per la birra: il luppolo e l’orzo.

Per questo, i lavoratori del laboratorio di ricerca di Carlsberg stanno cercando di sviluppare nuove varietà di piante tolleranti al clima per proteggere la quantità – e la qualità – delle sue birre. In una serra climatizzata a Copenaghen, file di colture sperimentali di orzo crescono sotto la supervisione degli scienziati. Per testare colture tolleranti al clima, gli esperti possono aumentare le temperature e persino la durata del giorno cambiando l’intensità della luce. E invece di utilizzare ingredienti geneticamente modificati – “i bevitori di birra non sono ancora del tutto pronti a bere birre con colture OGM,” dice Skadhauge – stanno utilizzando metodi di selezione tradizionali.

