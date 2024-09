Innovazione e sostenibilità le parole chiave

Innovazione e sostenibilità. Sono queste le parole chiave della 4° edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous. L'evento, tenutosi allo Yacht Club de Monaco il 22 e 23 settembre 2024, è stato organizzato da Monaco Marina Management (M3) sotto l'egida dell'approccio collettivo Monaco, Capital of Advanced Yachting. "È un evento chiave per tutti per migliorare il nostro settore e portarlo avanti. Una volta i porti turistici erano visti come parcheggi e ora sono luoghi in cui le persone possono condividere momenti insieme. Abbiamo tutti un ruolo da svolgere e possiamo mettere il settore nella giusta direzione", ha affermato José Marco Casellini, CEO di M3. Il desiderio di tutto il settore di scrivere il prossimo capitolo del futuro dell'industria è infatti il motivo che ha riunito oltre 250 professionisti (imprenditori, industriali, investitori, promotori e sviluppatori di porti turistici, architetti), provenienti da 25 Paesi.

I vincitori degli Smart Marina Awards

Durante l’evento di due giorni, una giuria internazionale ha valutato i progetti presentati dai partecipanti volti a ridurre l’impatto ambientale, assegnando gli Smart Marina Awards. Il vincitore del 2024 per la categoria porti turistici è stato Alcudiamar Marina dalla Spagna. Situato a Maiorca, ha attirato l’attenzione della giuria grazie alla sua prospettiva lungimirante sui miglioramenti ambientali da apportare e alla lunga strada che ha percorso per quanto riguarda le recenti applicazioni ambientali. Arrivando alle startup, il vincitore è stato Clean Sea Solutions dalla Norvegia. Secondo la giuria, è stato premiato per i suoi solidi progetti che aiutano a ridurre la plastica nei porti turistici e per una visione lungimirante per ridurre l’inquinamento da plastica nell’oceano. Per quanto riguarda le scaleup, il primo posto è andato a Ecocean dalla Francia per il loro forte coinvolgimento con la biodiversità e l’aiuto scientificamente provato nella rigenerazione della vita marina nei porti turistici. Gli architetti, da parte loro, hanno partecipato a una call for ideas per progettare un porto turistico galleggiante nella sensibile area delle Calanques di Marsiglia, più specificamente la Calanque de Sormiou. Il vincitore della categoria è Structurelab dalla Germania. Secondo la giuria, presieduta da Zaha Hadid Architects, la loro soluzione è una proposta di design molto elegante ed efficace: presenta una narrazione chiara, semplice ed efficace con concetti di design modulare ben ponderati. Il design in sé è sia emozionante che elegante, dimostrando un’elevata efficacia e uno stile di presentazione encomiabile.

José Marco Casellini: “Innovazioni portate da startup vengono effettivamente utilizzate”

“Questa è la quarta edizione e siamo lieti di dire che abbiamo sperimentato che le innovazioni portate dalle startup e dalle scaleup che hanno partecipato a questo evento due anni fa vengono effettivamente utilizzate dai porti turistici per ridurre i consumi, avere una migliore efficienza ed essere più sostenibili”, ha aggiunto Casellini. Oltre a tavole rotonde, speed networking e conferenze, i partecipanti, come il ceo di InterMarinas Klaus Peters, sono stati invitatie a bordo del Sanlorenzo 50 Steel Almax, ormeggiato allo YCM, per una colazione di networking lunedì mattina. L’evento è sostenuto dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco e da Extended Monaco (il programma di transizione digitale del Principato), insieme a UBS, MB92 Group e Bombardier.

