La struttura in via Casale di Cerroncino, nel Municipio VI

Inaugurato dall’Assessora all’Ambiente, Agricoltura e Ciclo dei rifiuti del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi, con il Direttore Generale di Ama S.p.A, Alessandro Filippi e il Presidente del Municipio VI Nicola Franco, il nuovo Centro di Raccolta Ama di via Casale di Cerroncino. “I centri di raccolta sono molto importanti e Ama sta lavorando per aumentarne il numero perchè diventano luogo di incontro con i cittadini che hanno a cuore la corretta gestione dei rifiuti – spiega Alessandro Filippi, direttore generale di Ama – i cittadini possono conferire in questi centri tutte quelle tipologie di rifiuti che non possono andare nel cassonetto. La tracciabilità è un elemento fondamentale perché accanto agli ingredienti che consentono di fare il servizio ogni giorno il tema dell’innovazione digitale e quindi della tracciabilità e misurabilità è fondamentale sia nel servizio sia nella corretta conoscenza del rifiuto e di quanti rifiuti stiamo gestendo. Questo ci consente infatti di profilare anche il comportamento del cittadino.

La struttura avrà aperture straordinarie quindi sarà aperta anche a Natale e il primo dell’anno dalle 8 alle 14; nei giorni normali invece sarà aperta sette giorni su sette. Quello su cui stiamo lavorando è rendere sempre più facile accedere ai centri di raccolta e abbiamo potenziato anche la possiblità di conferire nel riciclacasa il doppio del quantitativo degli ingombranti al piano stradale. In questa direzione va anche l’opzione innovativa della lotteria che abbiamo immaginato per far portare cinque imballaggi dal 26 di dicembre al 7 gennaio”. La struttura è la prima operativa nel Municipio VI e sarà seguita da una serie di interventi al servizio dei cittadini di un municipio che conta una popolazione di circa 250.000 abitanti. In particolare, il centro di raccolta di Cerroncino, che si trova in prossimità del Centro Commerciale Roma Est, servirà la popolosa zona di Ponte di Nona.

“Questo fa parte della programmazione fatta dal piano rifiuti che prevede trenta centri di raccolta in tutta la città, questo municipio non ne aveva nemmeno uno.ora ne avrà tre”, aggiunge Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente, Agricoltura e Ciclo dei rifiuti del Comune di Roma, “abbiamo messo gli scarrabili in alcune zone, apriamo questo centro e cominciamo i lavori per gli altri. I centri di raccolta sono una delle strutture fondamentali per il piano perché solo così si può fare una filiera della raccolta differenziata“. “Finalmente – esulta Nicola Franco presidente del VI Municipio – ora non troveremo più cittadini che si lamentano della mancanza di un centro di raccolta. È una grande notizia ma è logico che in un territorio come questo non basta, dobbiamo realizzare altri centri”.

