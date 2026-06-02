2 giugno, CRI: "Repubblica più forte quando non lascia indietro nessuno"

“Oggi per noi è un’emozione fortissima essere qui. La festa della Repubblica appartiene anche alle donne e agli uomini che ogni giorno decidono di mettersi al servizio della comunità. La presenza della Croce Rossa italiana in questa parata del 2 giugno sta proprio a significare questo: siamo qui con i nostri corpi ausiliari, con le volontari, con i volontari, con una storia lunga oltre 160 anni proprio per ricordare che la Repubblica è più forte quando non lascia indietro nessuno”. Così Debora Diodati, vice presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, a margine della parata del 2 giugno a Roma ai Fori imperiali.