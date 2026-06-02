Tajani: "Il governo fa la sua parte ma sono gli Usa che devono fermare Israele"

Per la sicurezza di Unifil “abbiamo profuso tutte le forze diplomatiche possibili. Questo può fare il governo, intanto cercare di convincere Israele a concludere questa stagione di guerra”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni del 2 giugno. C’è un dialogo in atto? “Non è che il governo italiano può risolvere la pace nel mondo. Non ci riescono neanche Usa e Cina. Noi facciamo la nostra parte. Il governo italiano non è la panacea dell’universo, giochiamo la nostra parte” ma “sono soprattutto gli Stati Uniti che devono fermare Israele”. Poi Tajani, rispondendo ai giornalisti sulla Flotilla, ha aggiunto: “La condanna da parte di Netanyahu è stata molto chiara, vale come scuse. Poi vedremo se faranno anche scuse scritte” sulla “vicenda che concerne i nostri connazionali fermati e trattati in maniera indegna da parte di Ben Gvir e delle forze di polizia che dipendono da lui. Abbiamo chiesto per quell’episodio, sanzioni all’Ue, vedremo cosa succederà al prossimo Consiglio Affari Esteri. Continueremo a spingere in questa direzione”.