2 giugno, elicotterista Esercito: "Oggi fierezza, orgoglio e senso di appartenenza"

“La giornata di oggi è caratterizzata da condizioni di fierezza, orgoglio e senso di appartenenza a questa grande famiglia delle forze armate italiane. Questo nella consapevolezza che i diritti, le libertà, la pace e gli spazi di democrazia di possiamo godere nella nostra bellissima italiana non sono conquiste consolidate, ma sono valori che dobbiamo difendere e alimentare quotidianamente. E il personale dell’esercito, delle forze armate, è in prima linea su questo”. Così il tenente colonnello Michele Lamanna, pilota di elicotteri dell’Esercito italiano, a margine della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali.