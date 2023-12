È quanto emerge dalla conferenza nazionale delle industrie. Ha le migliori performance in tutto il Vecchio Continente

“L’Italia è un’eccellenza nel riciclo dei rifiuti tra i Paesi europei. Ha le migliori performance sia per la preparazione che per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti. Il tasso di riciclo dei rifiuti, speciali e urbani, ha raggiunto il 72%, a fronte di una media europea del 58%”, con picchi elevati per “gli imballaggi”. Questo quanto emerge dalla Conferenza nazionale sull’industria del riciclo promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con il Conai (Consorzio nazionale imballaggi) e ‘Pianeta 2030’ (il mensile del ‘Corriere della sera’ che ospita l’evento a Milano). L’appuntamento – nel corso del quale è stato presentato il rapporto ‘Il riciclo in Italia 2023‘ – ha ricevuto il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa).

