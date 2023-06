La nuova stretta ecologica nel Paese

Dal primo luglio in Nuova Zelanda vietati i sacchetti di plastica che i clienti dei supermercati usano per raccogliere frutta e verdura. Il nuovo divieto si estenderà anche alle cannucce di plastica e alle posate, mentre il governo amplia la campagna contro la plastica monouso iniziata nel 2019, con il divieto delle buste di plastica più spesse che i clienti usavano per portare a casa i prodotti alimentari.

Oggi la maggior parte dei clienti porta nei negozi le proprie borse riutilizzabili. I funzionari stimano che in media ogni neozelandese manda in discarica più di tre quarti di tonnellata di rifiuti ogni anno.

