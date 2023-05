All'Isola dei Conigli le 'Red Rebels', arrivano anche le forze dell'ordine

Azione degli attivisti climatici di Extinction Rebellion (XR) di Brescia e Verona sul Lago di Garda, per sensibilizzare sullo stato del lago (in particolare all’Isola dei Conigli) per via della siccità. “La siccità è conseguenza diretta dell’innalzamento della temperatura globale dovuta all’utilizzo continuo e massiccio di combustibili fossili, della deforestazione e di una produzione intensiva del settore agroalimentare” dicono gli attivisti. Secondo quanto riportano gli stessi attivisti, sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno anche identificato alcuni dei presenti.

