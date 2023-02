All'iniziativa per la sostenibilità ambientale aderiscono istituzioni e privati: anche il Parco archeologico di Pompei staccherà la spina per pochi secondi tra le 20 e le 21

In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili sia il Senato che la Camera aderiscono all’iniziativa “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Radio2 Rai. Sia Palazzo Madama che Montecitorio spegneranno le luci della facciata dei due edifici, dalle ore 19 alle ore 21. Prevista anche la riduzione dell’illuminazione dei corridoi e del Transatlantico dalle ore 18 alle ore 20.

Non solo le istituzioni, anche molti privati aderiscono all’iniziativa che Rai Radio2 con Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Tra gli enti che parteciperanno alla campagna c’è di nuovo, anche quest’anno, il Parco archeologico di Pompei. Qui verranno spenti alternativamente e random, per pochi secondi – tra le ore 20 e le ore 21 – i 14 circuiti che compongono l’intero sistema di illuminazione perimetrale della città antica, garantendo naturalmente i livelli minimi di sicurezza.

