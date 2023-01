Prosegue lo sgombero del villaggio per l'ampliamento della miniera di carbone

Sono centinaia gli ambientalisti scesi in strada per manifestare contro l’ampliamento della miniera di carbone di Lutzerath, in Germania, dove da settimane vanno avanti le proteste degli ecoattivisti. I manifestanti hanno marciato tra Keyenberg e Holzweiler mentre la polizia continuava lo sgombero del villaggio di Lützerath diventato un punto focale del dibattito sulle politiche del governo tedesco per il clima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata