L'attivista in Germania nell'ex villaggio abbandonato divenuto simbolo della lotta ambientalista

Greta Thunberg è arrivata in anticipo a Lützerath dove da settimane gli ecologisti sono sulle barricate contro l’ampliamento di una miniera di carbone. L’arrivo dell’ambientalista svedese era atteso per sabato ma Thunberg ha deciso di visitare a sorpresa il sito, dove una volta vivevano oltre 20mila persone e che oggi, abbandonato, dovrà far posto ad un insediamento minerario.

“Penso che è assolutamente assurdo che nel 2023 stia succedendo questo. Il carbone deve restare sotto terra”, ha detto l’attivista che poi ha aggiunto: “Quando i governi e le aziende distruggono l’ambiente, le persone reagiscono. Domani ci incontreremo alle dodici per mostrare sostegno agli attivisti”, ha detto ancora Thunberg, aggiungendo che “essendo un’attivista per il clima, trovo spaventoso ed orribile quello che sta accadendo”.

Climate strike week 230. We are currently in Lützerath, a German village threatened to be demolished for an expansion of a coal mine. People have been resisting for years. Join us here at 12 or a local protest tomorrow to demand that #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 13, 2023