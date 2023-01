La giovane attivista svedese vuole prendere parte alla manifestazione nel villaggio dell'area mineraria tedesca

L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg vuole prendere parte alle proteste contro lo sgombero del villaggio nell’area mineraria di Lützerath, in Germania. Thunberg parteciperà a a una manifestazione nella regione sabato, hanno detto gli organizzatori della protesta, come riporta l’emittente Ntv.

Thunberg si era già recata a Lützerath nel settembre 2021 per manifestare contro l’estrazione del carbone e per il rispetto dell’obiettivo climatico di 1,5 gradi, un giorno prima delle elezioni federali dell’epoca. Gli attivista climatici stanno protestando contro gli sgomberi in numerose città tedesche in questi giorni. Secondo il movimento per la protezione del clima Fridays for Future, giovedì è prevista una protesta a Monaco e venerdì ad Amburgo. Sabato persone provenienti da oltre 50 località dovrebbero recarsi insieme a Lützerath.

