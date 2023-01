Lo rivela il rapporto Global Climate Highlights 2022 di Copernicus, il programma di monitoraggio climatico dell'Ue

Siccità, caldo estremo e problemi: l’estate 2022 è la più calda mai registrata in Europa. “L’Europa ha visto la sua estate più calda mai registrata (la precedente estate più calda era stata nel 2021) e diverse ondate di caldo intense e prolungate hanno colpito parti dell’Europa occidentale e settentrionale”. E’ quanto emerge dal rapporto Global Climate Highlights 2022 di Copernicus, il programma di monitoraggio climatico dell’Ue. “L’autunno è stato il terzo più caldo mai registrato, battuto solo dal 2020 e dal 2006, mentre le temperature invernali sono state di circa 1°C sopra la media – si legge in una nota di Copernicus -. Al contrario, le temperature primaverili per l’Europa nel suo complesso sono state di poco inferiori alla media del periodo di riferimento 1991-2020. In termini di medie mensili, nove mesi sono stati sopra la media, mentre tre (marzo, aprile e settembre) sono stati sotto la media. Il continente ha vissuto il suo secondo giugno più caldo mai registrato con circa 1,6°C sopra la media e il suo ottobre più caldo, con temperature di quasi 2°C sopra la media”.

“Le temperature in Europa durante tutto l’anno sono state le seconde più calde mai registrate, superate solo nel 2020, ovvero 0,3°C in più rispetto allo scorso anno – rivela il rapporto -. Tutta l’Europa, a eccezione dell’Islanda, ha registrato temperature annuali superiori alla media 1991-2020. Le temperature sono state più al di sopra della media nella parte occidentale del continente, dove diversi paesi hanno visto il loro anno più caldo mai registrato, mentre la maggior parte degli altri ha visto temperature annuali tra le prime tre ‘in classifica'”.

Quinto anno più caldo di sempre

La temperatura media annuale del 2022 è stata di 0,3°C al di sopra del periodo di riferimento 1991-2020, che equivale a circa 1,2°C in più rispetto al periodo 1850-1900, tipicamente utilizzato come proxy per l’era preindustriale. Questo rende il 2022 l’ottavo anno consecutivo con temperature superiori di oltre 1°C rispetto al livello preindustriale. E’ quanto emerge dal rapporto Global Climate Highlights 2022 di Copernicus, il programma di monitoraggio climatico dell’Ue. A livello globale, durante il 2022, il mondo ha vissuto il suo quinto anno più caldo mai registrato.

