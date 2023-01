Secondo il Global Climate Highlights 2022 di Copernicus, è stato il quinto anno più caldo mai registrato

La temperatura media annuale del 2022 è stata di 0,3°C al di sopra del periodo di riferimento 1991-2020, che equivale a circa 1,2°C in più rispetto al periodo 1850-1900, tipicamente utilizzato come proxy per l’era preindustriale. Questo rende il 2022 l’ottavo anno consecutivo con temperature superiori di oltre 1°C rispetto al livello preindustriale. E’ quanto emerge dal rapporto Global Climate Highlights 2022 di Copernicus, il programma di monitoraggio climatico dell’Ue.

A livello globale, durante il 2022, il mondo ha vissuto il suo quinto anno più caldo mai registrato – rivela la relazione -. Finora, gli anni più caldi mai registrati a livello globale sono rispettivamente il 2016, 2020, 2019 e 2017.

