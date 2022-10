Il gruppo di ambientalisti ha fermato il traffico sul Grande Raccordo Anulare esponendo tre striscioni contro l'uso di combustibili fossili e la carbonizzazione

(LaPresse) Nuova azione degli ecologisti di Ultima generazione che questa mattina hanno bloccato il traffico sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza del km 27.800. Gli attivisti si sono seduti sulle corsie di marcia esponendo tre striscioni contro l’uso di combustibili fossili e la carbonizzazione. Tra le richieste, quella di interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone esistenti, interrompere il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale, incrementare l’utilizzo di energia solare ed eolica. Scene di nervosismo tra gli automobilisti incolonnati e i manifestanti che fortunatamente non sono sfociate in incidenti. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha sgomberato di peso i dimostranti consentendo così al traffico di riprendere regolarmente.

