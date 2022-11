Nella prima settimana del vertice diversi leader mondiali hanno chiesto ai Paesi sviluppati di spendere molto di più per aiutare i Paesi in via di sviluppo

Manifestanti dei Paesi africani hanno marciato sabato fuori dalla sede della Cop27 a Sharm el-Sheikh in protesta. Chiedevano la fine dell’uso dei combustibili fossili e la sensibilizzazione sull’impatto del cambiamento climatico nel continente. Nella prima settimana del vertice diversi leader mondiali hanno chiesto ai Paesi sviluppati di spendere molto di più per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare gli impatti del cambiamento climatico e a finanziare la transizione verso le energie rinnovabili.

