L'attivista è andata in bicicletta davanti al Parlamento svedese, dove ha iniziato le sue proteste nel 2018

Come la maggior parte dei venerdì, Greta Thunberg è andata in bicicletta davanti al Parlamento svedese a Stoccolma, dove ha iniziato le sue proteste nel 2018. L’attivista climatica non parteciperà alla Cop 27, il vertice globale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. “Se non abbiamo la pressione pubblica dall’esterno di cui abbiamo bisogno, la Cop così com’è ora non porterà a nulla di grande”, ha detto Thunberg.

