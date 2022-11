L'attivista svedese, oggi 19enne: "Tempo di cedere il megafono a coloro che hanno davvero delle storie da raccontare"

Greta Thunberg è pronta a passare il testimone nel ruolo di leader della lotta dei giovani contro il cambiamento climatico. L’attivista svedese, oggi 19enne e all’ultimo anno di scuole superiori, lo ha dichiarato in un’intervista all’agenzia di stampa svedese TT, proprio nei giorni in cui a Sharm el-Sheikh, in Egitto, sta entrando nel vivo il summit Cop27 delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Conferenza a cui Thunberg non parteciperà.

“Dovremmo anche ascoltare i racconti e le esperienze delle persone che sono più colpite dalla crisi climatica. È tempo di cedere il megafono a coloro che hanno davvero delle storie da raccontare”, ha detto Thunberg, aggiungendo che il mondo ha bisogno ora di “nuove prospettive”.

