La protesta contro le politiche del governo tedesco

Due attiviste ambientaliste si sono incollate domenica a un dinosauro esposto al Museo di Storia Naturale di Berlino per protestare contro l’incapacità del governo tedesco di affrontare adeguatamente la minaccia del cambiamento climatico. Le donne hanno usato la supercolla per attaccarsi ai pali che reggono lo scheletro di un esemplare vissuto decine di milioni di anni fa. Gli attivisti facevano parte del gruppo Uprising of the Last Generation, che negli ultimi mesi ha organizzato numerose manifestazioni, tra cui il blocco delle strade e il lancio di purè di patate su un dipinto di Claude Monet.

