La scialpinista testimonial dell'evento: "Con L'Aquila condividiamo valori importanti"

(LaPresse) Tamara Lunger, scialpinista e climber di fama internazionale, è testimonial dell’Aquila Basket Earth Day 2022. Tema di questa edizione, in concomitanza con la Giornata della terra, la salvaguardia dei ghiacciai. Lunger ha svelato particolari inediti delle sue avventure ed esperienze sui più alti ghiacciai del pianeta con foto e video mozzafiato, mostrando il lato anche più tragico e doloroso della montagna. “Ringrazio La Sportiva, partner di Aquila Basket e delle iniziative per l’Earth Day – ha detto Lunger -. Con loro e con Aquila condividiamo valori importanti e una visione di quello che deve essere un presente e un futuro più incentrato sulla sostenibilità e sulla salvaguardia del pianeta e delle montagne. È un tema cruciale per le nuove generazioni”. A Tamara Lunger è stata quindi consegnata una speciale divisa Earth Day personalizzata, una delle maglie in versione biancoblù che Forray e compagni indosseranno domani in occasione della sfida contro Pesaro. Le divise utilizzate dai giocatori e autografate saranno poi messe all’asta sulla piattaforma Charity Stars: tutti i proventi saranno devoluti alla Sat, la Società alpinistica tridentina che quest’anno compie 150 anni, e in particolare alla sovvenzione delle attività del Centro Julius Payer in alta val Genova, che così sarà ammodernato per permettere di proseguire le attività di studio e ricerca portate avanti sui ghiacciai trentini.

