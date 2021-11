I manifestanti chidono al primo ministro australiano, Scott Morrison, azioni più incisive per ridurre le emissioni

(LaPresse) Centinaia di manifestanti in corteo a Sydney per i cambiamenti climatici al grido dello slogan “Cosa vogliamo? Giustizia climatica. Quando la vogliamo? Ora”. I manifestanti chidono al primo ministro australiano, Scott Morrison, azioni più incisive per ridurre le emissioni di metano e porre fine all’uso del carbone. Il primo ministro australiano si è rifiutato di sostenere un piano per ridurre le emissioni di metano del 30% entro la fine di questo decennio, a differenza di quasi 100 altri paesi che hanno deciso di farlo alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Glasgow.

