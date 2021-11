Un drone con 18 motori elettrici, trasporterà i passeggeri dalla pista di atterraggio al centro della Capitale

(LaPresse) Con l’avvio del progetto Volocity l’aeroporto di Roma Fiumicino getta le basi per diventare il primo scalo a bassissimo impatto ambientale. Un drone con 18 motori elettrici, alimentati da batterie al litio, trasporterà i passeggeri dalla pista di atterraggio al centro della Capitale: “Collegamenti veloci e sostenibili perché il velivolo è senza emissioni di Co2” spiega Claudio De Vincenti, presidente dello scalo romano: “Quello della sostenibilità è per noi un obiettivo chiave. Entro il 2030 le emissioni verranno azzerate sia per quanto riguarda l’accesso all’aeroporto e sia nell’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale per gli aeromobili”.

