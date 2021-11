Il fondatore di Amazon parla del Bezos Earth Fund

(LaPresse) Jeff Bezos ha annunciato, in occasione della Cop26, lo stanziamento di due miliardi di dollari per combattere il cambiamento climatico. “Fa parte dell’impegno da 10 miliardi del Bezos Earth Fund per combattere il cambiamento climatico – ha detto il fondatore di Amazon – migliorare la natura e far progredire la giustizia ambientale e l’opportunità economica”.

