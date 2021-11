Evento rganizzato da Monterey Adv insieme ad Assopiscine, Federlegno Arredo Confindustria e Associazione Gestiamo, in collaborazione con l'Università Iulm di Milano

Al via, a Milano, mercoledì 10 novembre e giovedì 11, il ‘Summit 2021 – La cultura dell’acqua’ organizzato da Monterey Adv insieme ad Assopiscine, Federlegno Arredo Confindustria e Associazione Gestiamo, in collaborazione con l’Università Iulm di Milano.

Duversi gli appuntamenti in presenza e anche in streaming all’Auditorium della facoltà milanese. Alla kermesse, che si svolge dal 2017, presenti i più importanti operatori del settore acque e piscine, così come dell’intero indotto. I relatori dell’evento – come anticipa gazzetta.it – spazieranno su differenti tematiche, a partire prima ricerca di mercato in Italia di Deloitte per Assopiscine, dedicata al mondo della piscina residenziale. Spazio anche alla sostenibilità e al grenn, in un panel dedicato al concetto di “acqua sostenibile”. Tra gli ospiti illustri citati dal quotidiano anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, il responsabile scientifico della Fin, e al prof. Giovanni Di Perri, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Università di Torino, analizzeranno le misure di contrasto al Covid negli impianti e il loro impatto sulle attività di gestione, fortemente penalizzate nel periodo della pandemia.

