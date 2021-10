Foto Instagram @beppesala

L'Italia si aggiudica due categorie della prima edizione degli Earthshot Prizes, ideati dal Duca di Cambridge

L’Italia è tra i vincitori della prima edizione degli Earthshot Prizes, i premi annuali ideati dal Duca di Cambridge, William, per premiare le persone che cercano di salvare il pianeta. Lo riporta Bbc. In tutto sono stati cinque i vincitori premiati con 1 milione di sterline ciascuno. Tra questi la città di Milano per la raccolta di cibo inutilizzato che viene dato alle persone bisognose.

View this post on Instagram Un post condiviso da Beppe Sala (@beppesala)

L’Italia figura anche tra i vincitori della categoria ‘porre rimedio alla crisi climatica’ con la AEM Electrolyser, un progetto a cui il nostro Paese partecipa con Thailandia e Germania, che in Thailandia utilizza energia rinnovabile per produrre idrogeno dividendo l’acqua in idrogeno e ossigeno. I vincitori del premio sono stati scelti da una rosa di 15 giudici, tra cui Sir David Attenborough, l’attrice Cate Blanchett e la cantante Shakira. In un messaggio registrato riprodotto durante la cerimonia il principe William ha affermato che i prossimi 10 anni saranno un “decennio decisivo” per il pianeta. “Il tempo sta finendo”, ha detto, “Un decennio non sembra abbastanza lungo, ma l’umanità ha un primato eccezionale nella capacità di risolvere l’irrisolvibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata