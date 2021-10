Il direttore del Weee Forum: "E' difficile convincere i cittadini a restituire smartphone e computer"

“E’ molto difficile convincere i cittadini a restituire i propri rifiuti elettronici”. Ad affermarlo è Pascal Leroy, direttore generale del Weee (Waste Electrical and Electronic Equipment) Forum, in occasione dell’E-Waste Day. Nella giornata dei rifiuti speciali, come vecchi smartphone e computer, i cittadini ricordano che in effetti spesso tengono in casa i vecchi telefoni invece di riciclarli: “Ne ho uno nel cassetto” spiega un visitatore della Grand Place di Bruxelles. “Ne possiedo ancora uno che avrà 20 anni”, spiega qualcun altro. Per avere un’idea, spiegano dal Weee Forum, in Francia 113 milioni di smartphone si trovano nelle case dei cittadini inutilizzati o non funzionanti ma non vengono restituiti.

