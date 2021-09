L'attivista ugandese a Milano per il Youth4Climate

(LaPresse) L’attivista ugandese Vanessa Nakate accusa la Gran Bretagna di essere tra “i cattivi” nella lotta al cambiamento climatico. “Credo che lo siano perché la vera leadership climatica non significa aprire nuove centrali a carbone o finanziare nuovi giacimenti petroliferi”, ha dichiarato la 24enne in un’intervista a SkyNews Uk. “La vera leadership climatica sta dando la priorità alle persone e al pianeta rispetto ai profitti”, ha aggiunto la 24enne che non ha intenzione di arrendersi nella sua lotta al cambiamento climatico: “Se mi arrendo, significa che comunità come la mia continueranno ad affrontare il peggio della crisi climatica”, ha concluso Nakate.

