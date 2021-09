Il presidente del Consiglio: "Stiamo combattendo la pandemia ma anche questo è altrettanto urgente"

Il clima è e rimane una priorità globale. Lo ha ribadito ieri il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo alla tavola rotonda ‘Climate Moments’, in occasione della 76esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa è un’emergenza di uguale entità” ha detto Draghi, che solo pochi giorni fa aveva lanciato un appello molto simile. Draghi ha poi fatto riferimento al vertice del G20 a Roma e alla COP26 di Glasgow: “Sono un’opportunità imperdibile per rispondere a queste sfide e dimostrare la nostra determinazione collettiva” ha spiegato in collegamento durante l’evento.

