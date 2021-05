Il presidente Ciafani: "Vogliamo festeggiare i nostri 40 anni con atti concreti"

(LaPresse) – La Terra ha bisogno di noi. Per prendersi cura dell’ambiente e del nostro Pianeta serve l’impegno di tutti e un piccolo gesto può fare davvero la differenza. È questo il messaggio che Legambiente lancia nel presentare la sua nuova campagna di raccolta fondi “Un piccolo gesto per curare l’ambiente. Insieme possiamo donare nuovi boschi alle città ed energia rinnovabile alle aree più povere del nostro Paese”, realizzata in collaborazione con l’agenzia Star Biz, del gruppo Master Group Sport. Pensata in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente che si celebrerà sabato 5 giugno, la campagna prenderà il via il 31 maggio e si pone come obiettivo quello di far nascere nuovi boschi nelle città metropolitane e promuovere la diffusione delle energie rinnovabili nelle aree più povere della Penisola dando, così, una mano concreta per fermare la crisi climatica. Una sfida importante quella lanciata da Legambiente e che ognuno di noi potrà aiutare a realizzare. Dal 31 maggio al 6 giugno sarà, infatti, possibile sostenere la campagna chiamando o mandando un sms al numero solidale 45593. Il 20 maggio 1980 nasce Legambiente. Per la nostra festa dei 40 anni abbiamo voluto tenere duro e aspettare che il Paese vedesse la fine del tunnel della pandemia e organizzare questa raccolta fondi che si concretizzerà con le donazioni al numero solidale. E come abbiamo sempre fatto in oltre 40 vogliamo festeggiare con atti concreti: 8 progetti per dare un segnale sul fronte della lotta alla crisi climatica”. Così Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, alla presentazione della campagna di raccolta fondi, nella sede nazionale di Villa Ada, a Roma, che vede la collaborazione di LaPresse.

