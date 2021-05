Lo rende noto l'Esa: misura circa 4.320 chilometri quadrati

In Antartide si è staccato il più grande iceberg al mondo. Lo rende noto l’Agenzia Spaziale europea (Esa), precisando che l’iceberg si è formato nel lato occidentale della piattaforma di ghiaccio Ronne, nel mare di Weddell, in Antartide.

Iceberg da oltre 4000 chilometri quadrati

L’iceberg, soprannominato A-76, misura circa 4.320 chilometri quadrati, cosa che lo rende a oggi il più grande al mondo, strappando il primato al blocco denominato A-23A (di circa 3880 kmq) che si trova sempre nel Mare di Weddell. Avvistato grazie alle recenti immagini catturate dalla missione Sentinel-1 di Copernicus, l’iceberg è lungo circa 170 km e largo 25 km, ed è leggermente più grande dell’isola spagnola di Maiorca.

Ad aprile si era sciolto un iceberg da 6000 km quadrati

Lo scorso aprile un enorme iceberg si era sciolto. A68, come era noto, copriva un’area di quasi 6.000 kmq quando si è staccato dall’Antartide nel 2017. Si trattava delle dimensione di un piccolo paese, parti a un quarto delle dimensioni del Galles. Le immagini dei satelliti avevano mostrato che il grande blocco di ghiacchio era praticamente scomparso, suddiviso in piccoli frammenti che, secondo il National Ice Center degli Stati Uniti, non valeva più la pena di monitorare.

