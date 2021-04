Minaccia per foche monache e altri animali in via di estinzione

(LaPresse) Oltre 47 tonnellate di plastica sono state raccolte nelle acque delle Hawaii: le plastiche minacciano di intrappolare foche monache hawaiane e altri animali in via di estinzione sulle spiagge si estendono per oltre 1.300 miglia a nord di Honolulu. La raccolta di pulizia nella riserva marina del Papahanaumokuakea Marine National Monument è durata circa tre settimane. L’ultima spedizione si è concentrata sulle coste dei vari atolli e un altro viaggio, entro la fine dell’anno, rimuoverà reti e plastiche dalle scogliere che circondano le isole. Uno studio NOAA – la National Oceanic and Atmospheric Administration, agenzia federale statunitense che si interessa di oceanografia – ha stimato che le coste delle Isole Hawaii nordoccidentali accumulano circa 57 tonnellate di detriti ogni anno.

