Così il Pontefice in un videomessaggio

(LaPresse) Un appello rivolto da Papa Francesco ai leader del mondo, nella Giornata della Terra, “affinché agiscano con coraggio, operino con giustizia e dicano sempre la verità alle persone, perché la gente sappia come proteggersi dalla distruzione del pianeta, come proteggere il pianeta dalla distruzione che molto spesso noi inneschiamo”, ha detto il Pontefice. “È il momento di agire, siamo al limite. Vorrei ripetere un detto antico, spagnolo: ‘Dio perdona sempre, noi uomini perdoniamo di tanto in tanto, la natura non perdona più’. E quando s’innesca questa distruzione della natura è molto difficile frenarla. Ma siamo ancora in tempo. E saremo più resilienti se lavoreremo insieme invece di farlo da soli”, ha concluso Bergoglio.

