Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ha esordito al Leaders Summit on Climate. "L'Italia è un Paese bello ma fragile. La lotta al cambiamento climatico è una lotta per la nostra storia e per i nostri paesaggi"

Sulla questione ambientale e climatica “dobbiamo invertire la rotta e farlo subito. Vogliamo agire ora, non avere dei rimpianti dopo”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha esordito al Leaders Summit on Climate, nella sessione di lavoro che si svolge in live streaming, dopo aver però ringraziato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden “per la sua leadership per questa iniziativa. Con lui c’è stato un completo cambiamento”, ha detto Draghi di fronte ai più grandi leader del mondo. “Siamo fiduciosi che tutti insieme possiamo vincere questa sfida. Dobbiamo cambiare approccio e farlo ora”, ha aggiunto non trascurando la “grande chance” del Pnnr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con cui “possiamo trasformare le nostre economie in un modello più verde e inclusivo”.

“L’Italia è un Paese bello ma fragile. La lotta al cambiamento climatico è una lotta per la nostra storia e per i nostri paesaggi. Dobbiamo inquadrare i nostri sforzi verso la sostenibilità all’interno di un approccio multilaterale efficace e inclusivo”- conclude -. “L’Italia quest’anno detiene la Presidenza del G20 e la salvaguardia del nostro pianeta è uno degli obiettivi principali del nostro programma”.

