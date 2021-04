Così il premier durante il suo discorso al summit sul clima voluto da Joe Biden

(LaPresse) Intervenendo al Leaders Summit on Climat, il premier Mario Draghi ha detto che sulla questione ambientale si deve “invertire presto la rotta se le nazioni vogliono raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi”. “L’Italia è un paese bello ma fragile – ha aggiunto -. La lotta al cambiamento climatico è una lotta per la nostra storia, una lotta per i nostri paesaggi” chiarendo poi che “circa il 10% del budget del piano”, ha detto Draghi, “di circa 70 miliardi di euro, andrà in investimenti in infrastrutture verdi, economia circolare e mobilità sostenibile solo in Italia”.

