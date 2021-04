Il presidente Usa: "Il tempo è poco ma possiamo farlo per evitare le conseguenze peggiori"

(LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha aperto i due giorni di Summit virtuale sul clima con capi di Stato e di governo, inviati speciali delle Nazioni Unite, capi di aziende e rappresentanti di organizzazioni a difesa del pianeta. “Dobbiamo muoverci velocemente, non possiamo rassegnarci e dobbiamo agire, dobbiamo metterci sulla via dell’azione ora, in particolare le economie più grandi”, ha detto il capo della Casa Bianca, sottolineando come sia “il decennio decisivo per evitare le conseguenze peggiori per la crisi climatica”.

