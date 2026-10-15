Pakistan, crollo il tetto di una scuola: morti almeno 27 bambini e un insegnante

Almeno 27 bambini e un insegnante sono morti per il crollo del tetto di una scuola privata a Peshawar, capitale della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Pakistan. I feriti sono oltre 30, secondo quanto riferito da un funzionario dei servizi di emergenza. Diversi bambini sono rimasti intrappolati sotto le macerie. Tutti i bambini coinvolti, deceduti o feriti, hanno un’età pari o inferiore ai 13 anni. L’ospedale ha dichiarato lo stato di emergenza per consentire al personale medico di prestare soccorso ai feriti. Secondo alcune testimonianze, i residenti della zona sono stati i primi ad arrivare presso la scuola, situata in un quartiere densamente popolato nel centro di Peshawar. I soccorritori sono giunti sul posto pochi minuti dopo aver ricevuto l’allarme.