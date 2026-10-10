Vendeva su TikTok maglie del Napoli contraffatte, sequestrati oltre 2300 articoli

(LaPresse) – La Gdf ha sequestrato 2338 magliette della SSC Napoli contraffatte. Denunciato un uomo. La Gdf ha individuato la persona in questione che sponsorizzava le maglie su TikTok. In un primo momento i baschi versi, nell’auto dell’uomo, hanno trovato 230 casacce. La perquisizione domiciliare ha consentito il ritrovamento di oltre 2100 articoli uguali che erano in un box. Le maglie avevano una particolare etichettatura che, una volta inquadrata con lo smartphone, reindirizzava direttamente al sito ufficiale del club.