Usa: amministrazione Trump impone sanzioni a Corte penale internazionale

(LaPresse) L’amministrazione Trump ha imposto nuove e ampie sanzioni contro la Corte penale internazionale (Cpi), accusata dagli Stati Uniti di essere politicizzata e di aver tentato di perseguire ingiustamente cittadini americani e israeliani per crimini di guerra. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato le misure poco dopo l’assegnazione del Premio Nobel per la pace alla procuratrice sudafricana Navi Pillay, che aveva guidato indagini su possibili imputazioni a carico di militari Usa per le operazioni in Iraq e Afghanistan. La decisione, tuttavia, risaliva a ben prima dell’annuncio del Nobel. “La Corte continuerà a svolgere pienamente il suo mandato, con indipendenza e imparzialità, agendo solo sulla base della legge e delle prove, per il bene delle innumerevoli vittime di crimini gravi”, ha replicato la presidente della Cpi, Tomoko Akane. Sette Paesi, tra cui l’Italia, hanno ribadito il loro “incrollabile sostegno” alla Corte penale internazionale.