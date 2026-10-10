Trump attacca la Nobel per la Pace Pillay: "Dovevano vincerlo gli Usa, macchia indelebile sulla Norvegia"

(LaPresse) Donald Trump torna ad attaccare il Comitato norvegese per il Nobel. Venerdì, durante un comizio a Syracuse, nello Stato di New York, il presidente americano ha criticato l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. “Gli Stati Uniti d’America, rappresentati da me in qualità di vostro presidente, avrebbero dovuto ricevere il Premio Nobel per la Pace, ma non l’hanno ricevuto”, ha dichiarato Trump, definendo la decisione “una macchia indelebile sulla Norvegia”. Il presidente ha ribadito di aver posto fine a otto guerre, rivendicando i propri risultati diplomatici e accusando le Nazioni Unite di non aver contribuito a risolvere i conflitti.